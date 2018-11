Pomysły na nowe zagospodarowanie parku Grabiszyńskiego Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił w październiku ubiegłego roku. Wrocławianie dowiedzieli się, że mogą tam powstać ogrody wrażeń z kwietnymi łąkami i amfiteatrem, strefa pamięci z rzeźbami, strefa rodzinna z fontanną, siłownią, sceną letnią i polanami rekreacyjnymi. Koncepcja urzędników zakłada stworzenie w parku centrum obsługi z toaletami i miejscami do przewijania niemowląt, także altany do wynajęcia na cele piknikowe, a w rejonie Wzgórza Żołnierzy Polskich miejsca dla food trucków. Wzdłuż Ślęzy, od alei Romera do pętli na Racławickiej, zaplanowali natomiast EkoPark, czyli miejsce dla aktywnych – z torami, boiskami, placami zabaw i dużą łąką rekreacyjną.

– Chcielibyśmy połączyć część cmentarną i parkową z zachowaniem unikalnego charakteru. Jest chęć uszanowania historii, a z drugiej strony dodania funkcji, których oczekują mieszkańcy – mówił wtedy wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.