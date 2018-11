Na Dolnym Śląsku prawdopodobnie będzie rządzić koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, Mirosław Lubiński, sejmikowy radny wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapowiedział współpracę z nimi.

– Tylko w koalicji PiS-u i Bezpartyjnych możemy realizować program dla Dolnego Śląska. Wyborcy – tłumaczy – oczekują ode mnie skuteczności działania i pracy dla dobra regionu.

W swoim programie Lubiński deklarował m.in. „dopilnowanie” budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka, o której w kampanii wyborczej mówił premier Mateusz Morawiecki, a także walkę o powstanie obwodnicy Świdnicy. Chce również, by jeden z dolnośląskich szpitali mógł dołączyć do pilotażowego projektu Ministerstwa Zdrowia leczenia udarów niedokrwiennych mózgu.

– Najbliższa taka placówka jest Katowicach – podkreśla radny, z zawodu lekarz i były senator.