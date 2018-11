Do wypadku doszło w lutym w 2017 r. w miejskim przedszkolu na wrocławskim Kozanowie. W czasie leżakowania trzyipółletnia wtedy Magda została oblana wrzątkiem. Dziewczynka miała oparzenia trzeciego stopnia na 16 proc. powierzchni ciała.

Wicedyrektorka przedszkola zeznała, że weszła do sali z kubkiem gorącej wody, potknęła się i wylała wodę na śpiące dziecko. Rodzice przypuszczają jednak, że sytuacja wyglądała inaczej. Tuż po wypadku matka miała usłyszeć, że „stolik stał na stoliku i ona nie zdawała sobie sprawy, że to może spaść”.

Ta sprzeczność w relacji z tego wydarzenia zdecydowała, że sąd nie wydał wyroku bez procesu, chociaż na początku obrona i prokuratura zgodziły się co do jego wysokości – 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i 10 tys. zł odszkodowania.

Ojciec Magdy, Bartosz Lipski, tłumaczy, że tak naprawdę oni nie oczekują od przedszkolanki żadnych pieniędzy, tylko prawdy. – Ta kobieta zarabia niewiele ponad 2 tys. zł brutto miesięcznie za bardzo odpowiedzialną i trudną pracę. Nie uważam więc, by taka kara była adekwatna. Lepiej, by zrekompensowała straty w czynie społecznym, np. pomagając w domu dziecka. Zależy nam jednak, by w końcu usłyszeć, jak doszło do tego zdarzenia. W sytuacji gdyby to czajnik zsunął z niestabilnej konstrukcji stołów i krzeseł, odpowiedzialność za zdarzenie spoczywałaby nie tylko na sprawcy, ale i na dyrekcji oraz wszystkich nauczycielkach, które mały zajęcia z najmłodszą grupą – tłumaczy Lipski. Zaznacza, że już na pierwszej rozprawie dowiedzieli się więcej, bo oskarżona zeznała, że regulamin mówiący o zakazie wnoszenia gorących napoi został wprowadzony dopiero po wypadku, a nie – jak wcześniej opowiadała dyrekcja – obowiązywał już wcześniej.