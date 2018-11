– Płyty, które zostały trzy lata temu położone na placu, popękały – mówi Małgorzata Szafran z wrocławskiego magistratu. – Przyczyną było złe wykonanie podbudowy. Dlatego trzeba wymienić zarówno ją, jak i płyty. Wykonawca robi to na własny koszt w ramach rękojmi, bo w ekspertyzie udowodniliśmy mu, że źle przeprowadził prace. Nowe płyty mają być porządne i na solidnej podbudowie.

Na części placu płyty już zostały wymienione. Teraz wykonawca przeniósł prace na kolejny fragment. Roboty są prowadzone etapami, by cały czas było możliwe przejście przez plac. – Nie ma terminu ich zakończenia, ale chcielibyśmy, by jeszcze w listopadzie zostały zrealizowane, i to należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną – podkreśla Szafran.