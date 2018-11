Gang handlarzy dopalaczami działał na terenie Wrocławia i okolic w latach 2013-2017. Dopalacze można było kupić na początku w lokalu przy ulicy Oleśnickiej we Wrocławiu. Gdy interes zaczął się rozkręcać, handlarze otworzyli kolejne punkty, m.in. przy ul. Piłsudskiego, Drzewieckiego, Pułaskiego, Krasińskiego, Lelewela. Sprzedali ponad 225 tys. sztuk dopalaczy.

Gang nie tylko sprzedawał, ale i produkował szkodliwą substancję o handlowej nazwie „Mały Turbo Pochłaniacz Wilgoci”. Biegli stwierdzili, że jedna saszetka zawierała od kilkudziesięciu do kilkuset miligramów substancji chemicznej, która przyjęta w nadmiarze mogła doprowadzić do ostrych psychoz, rozpadu mięśni, zatrzymania krążenia, a nawet do śmierci. Sprzedawali także specyfik, który nazywali „L-speedem”. Na opakowaniu widniała informacja, że jest to pochłaniacz wilgoci do komputerów. O prawdziwym składzie chemicznym i działaniu substancji nie było ani słowa.