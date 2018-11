Jak przyznaje w rozmowie z „Wyborczą” rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski, na zwolnieniach lekarskich przebywa obecnie 23 proc. wszystkich dolnośląskich policjantów:

– W różnych jednostkach absencja waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. W Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu nie było we wtorek 27 proc. zatrudnionych w niej funkcjonariuszy.

Jak słyszymy nieoficjalnie, te liczby mogą jeszcze wzrosnąć. Do protestu przyłączają się bowiem kolejni funkcjonariusze.

Związki: podwyżki, nadgodziny pełnopłatne L4.

Masowo przedkładane w komendach zwolnienia lekarskie to akcja ogólnopolska. W garnizonie śląskim absencja wyniosła we wtorek blisko 40 proc.!

Policjanci starają się w ten sposób wywrzeć presję na nadzorującym ich ministrze spraw wewnętrznych i administracji Joachimie Brudzińskim, z którym pozostają w sporze. Domagają się m.in. podwyżek uposażeń o 650 zł, odmrożenia waloryzacji swoich płac, płatnych nadgodzin i pełnopłatnych zwolnień lekarskich.