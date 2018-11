O konieczności rozbudowy autostrady A4 z Wrocławia do Legnicy mówił przed wyborami samorządowymi premier Mateusz Morawiecki: – Zdaję sobie sprawę, że za kilka lat będzie ona jeszcze bardziej zakorkowana, pełna. Jest to w naszych planach. Nie jest to marzenie – 2030 r., ale to też nie jest 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury ma trzy warianty rozbudowy A4, co przedstawił w odpowiedzi na interpelację wrocławskiej posłanki PO Aldony Młyńczak wiceminister resortu Marek Chodkiewicz, nie zdradzając, który z nich będzie realizowany. Zastrzegł, że te warianty zostaną poddane szczegółowej analizie.

Pierwszy z nich to „budowa jednej jezdni – czyli trzech pasów ruchu i pasa awaryjnego równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów na istniejącej autostradzie, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (trzy pasy ruchu i pasa awaryjnego).