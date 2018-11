W sklepie Nike, którego operatorem jest firma Adrenaline.pl w galerii Wroclavia zawisło pierwsze w Polsce interaktywne lustro.

Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą samodzielnie dobrać produkt dopasowany do ich potrzeb. Producentem lustra jest firma Abyss Glass.

– Największą zaletą naszego lustra jest możliwość wchodzenia w interakcję z klientami. Przykładając kod kreskowy wybranego produktu do czytnika, system w kilka sekund go wyszukuje, wyświetlając informacje na jego temat na fakturze lustra. Jeśli po przymierzeniu produkt okaże się zły, klient bez wychodzenia z przymierzalni może wezwać obsługę sklepu i poprosić o inny – tłumaczy Gabriela Szymańska, jedna z ekspedientek salonu Nike we Wroclavii.

Jakie korzyści przynosi tego typu rozwiązanie? Wielu klientów zazwyczaj frustruje wychodzenie i ponowne wchodzenie do przymierzalni z wymienionym produktem. Lustro pomaga im oszczędzić czas. Sklep liczy również na to, że dzięki rekomendacjom, które pojawiają się na lustrze w momencie oczekiwania na zamówiony produkt klienci będą skłonni kupić więcej.