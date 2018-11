Z sześcioma zdobytymi sejmikowymi mandatami to Bezpartyjni Samorządowcy święcą dziś triumf w wyborach do sejmiku województwa. Bo choć Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ich 14, a Koalicja Obywatelska 13, to właśnie bez szóstki Bezpartyjnych (albo części z nich) nie da się w 36-osobowym sejmiku stworzyć większości. A co za tym idzie – powołać nowych władz województwa.

W każdej możliwej konstelacji marszałkiem będzie sprawujący tę funkcję obecnie Cezary Przybylski. Wciąż otwarte pozostają jednak pytania: Czy będzie rządził z antydemokratycznym i dążącym do podporządkowania samorządów władzy centralnej PiS? Czy może jednak z Platformą?

Tą, którą co prawda kilka lat temu zmuszony był opuścić w geście sprzeciwu wobec objęcia sterów partii przez obecnego przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Ale która wydaje się dziś jedyną siłą stojącą na straży niezależności lokalnych władz.