30 sierpnia Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała, że cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w trwającym od sierpnia 2016 roku śledztwie dotyczącym działalności firm z tzw. grupy Council, które występowały na rynku usług finansowych i pośrednictwa kredytowego pod różnym nazwami, takimi jak: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, EI Global, Personal Finanse, Council sp. z o.o., Europejska Grupa Finansowa Council SA, Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. czy DIPiA sp. z o.o. Wszystkie były ze sobą powiązane osobowo i kapitałowo.

W śledztwie ustalono, że założycielem grupy był Marek K. Do jej ścisłego kierownictwa należeli Katarzyna K. i Kamil B. Wrocławscy prokuratorzy przedstawili im zarzuty dotyczące m.in. doprowadzenia wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 11 milionów 16 tysięcy złotych. Ponad 1 milion 540 tysięcy złotych z tej kwoty to opłaty, które trafiały na konto grupy Council.