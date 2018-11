Policjanci z Lubina zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją rok młodszą partnerką. Kobieta - najprawdopodobniej właśnie z tego powodu - uciekła od niego, zabierając dzieci. Wynajęła pokój w Ścinawie, by nie mieszkać z mężczyzną.

Ten jednak odnalazł ją. - Przyszedł pod dom, w którym zamieszkała. Groził jej, a następnie powybijał wszystkie szyby w zaparkowanym na podjeździe samochodzie. Kiedy wyżył się na aucie, zaczął rzucać bryłami węgla w okna ganku - informuje asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowa KPP w Lubinie

Właściciel domu, widząc co się dzieje, wyszedł porozmawiać i uspokoić 26-latka. Wtedy ten odepchnął właściciela i dostał się do domu. - Zaczął demolować pokoje i próbował wejść do łazienki, w której schowała się jego była partnerka z dziećmi.

W porę jednak pojawili się funkcjonariusze lubińskiej policji. - Natychmiast udali się na piętro, gdzie zastali pobudzonego mężczyznę. Był bardzo agresywny i wulgarny. Kierował groźby karalne w kierunku wystraszonej kobiety. Czuć było od niego silną woń alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów - opisuje wydarzenia asp. szt. Serafin.