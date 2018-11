Łódź ma być jednoosobowa, długa na 5,5 metra i wyposażona w panele o powierzchni 6 m kw.

- Ale samo przerobienie kajaka na napęd solarny nie jest zbyt trudne, dlatego zdecydowaliśmy się na skok na głęboką wodę. W swoim projekcie chcemy wykorzystać też hydroskrzydła - tłumaczy Robert Płaczek, członek sekcji konstrukcji.

Hydroskrzydła są montowane na spodzie łodzi, a przy nabraniu odpowiedniej prędkości powodują wynurzanie się kadłuba z wody, dzięki czemu zmniejsza się opór i łódź może płynąć znacznie szybciej - nawet powyżej 50 km na godz. Takie rozwiązania stosuje się m.in. w wodolotach.

Kadłub łodzi będzie zbudowany z włókna węglowego: - To najbardziej skomplikowana część całej konstrukcji. Włókno węglowe to nie drewno, do którego można wszystko przykręcić za pomocą kilku śrub. Przy wykorzystaniu tego materiału wszystko musi być odpowiednio ułożone i sklejone, ważna jest też grubość poszczególnych elementów. To bardzo nowoczesna technologia, której opanowanie będzie dla nas wyzwaniem, bo wszystkiego będziemy musieli się nauczyć sami - podkreśla Płaczek.