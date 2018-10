Kowalczyk szefem powołanej przez Zbigniewa Ziobrę prokuratury regionalnej był od początku jej powstania w 2016 r. Wcześniej pracował w apelacyjnej. Był znany m.in. z oskarżania w głośnym procesie Krystiana Bali, skazanego na 25 lat za zamordowanie domniemanego kochanka swojej żony, co opisał później w głośnej książce „Amok”.

Kowalczyk awansował już w czasie pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2005–2007, kiedy to został prokuratorem okręgowym w Legnicy. Na stanowisko powołał go wtedy ówczesny prokurator apelacyjny we Wrocławiu Robert Hernand, dziś zastępca prokuratora generalnego, którym jest Zbigniew Ziobro. I Hernand, i Kowalczyk są członkami stowarzyszenia Ad Vocem, powołanego przez innego zastępcę Ziobry, prokuratora krajowego Zbigniewa Święczkowskiego.

O powody odejścia prokuratora Kowalczyka i jego zawodową przyszłość zapytaliśmy w środę rzeczniczkę Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.