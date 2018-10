9 ZDJĘĆ Zoo Wrocław. Tygrys zabił opiekuna (Fot. Izabela Żbikowska)

Kierownik sekcji zwierząt drapieżnych we wrocławskim zoo jest niewinny. To nie on, a pracodawca zawiódł, gdy tygrys zagryzł opiekuna. - Obowiązująca w zoo instrukcja jest zbyt ogólna, a wprowadzone zabezpieczenia niewystarczające - uzasadniał prawomocny wyrok sąd drugiej instancji.