Dwóch Dolnoślązaków ślusarz i elektromechanik: Jarosław J. ze Świebodzic i Daniel P. z Wałbrzycha w 2017 r. stanęło przed sądem. Prokuratura oskarżyła ich o to, że razem z dwoma kolegami od 23 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2016 r. naciągali zagraniczne firmy. Zamawiali u nich towary podszywając się pod pracowników Biedronki i Lidla. Jarosław J. wyszukiwał firmy, a Daniel P. organizował odbiór i dystrybucję do nabywców.

80 ton orzechów laskowych

Producenci skuszeni kontraktem z potentatem dostarczali towar. Oskarżeni za niego nie płacili, ale odsprzedawali go dalej. Udało im się odebrać towary na łączna sumę około 3,8 mln zł. Oszukali tak np. tureckiego dostawcę, kupując u niego 80 ton orzechów laskowych. Zamówili też tabletki do zmywarek warte 52 tys. euro.

Dwóch z czterech oskarżonych dobrowolnie poddało się karze – ustalili z prokuraturą, że jeden dostanie pół roku więzienia w zawieszeniu, a drugi półtora bez zawieszenia.