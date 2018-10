Ośmiostronicowy „Kurier Lokalny” ukazał się w nakładzie 25 tys. egzemplarzy i był wykładany w budynkach na terenie Legnicy. Opublikowano w nim teksty krytyczne wobec Tadeusza Krzakowskiego, obecnego prezydenta Legnicy i kandydata na to stanowisko w kolejnej kadencji, ale materiały i zdjęcia nie były podpisane, nie podano też wydawcy.

Pozew do sądu

– Każdy materiał wyborczy powinien być firmowany przez tego, kto go wydaje. Poprosiliśmy policję, by ustaliła, kto za tym stoi. W poniedziałek dostaliśmy informację, że to Andrzej Trzeciak, prezes legnickiej TV Dami – informuje Jadwiga Zienkiewcz, pełnomocnik KWW Tadeusza Krzakowskiego. – We wtorek o godz. 14.34 złożyliśmy w sądzie pozew.

„Andrzej Trzeciak złożył zlecenie druku jako osoba fizyczna” – czytamy w komunikacie KWW Tadeusza Krzakowskiego. Pozew dotyczy trzech nieprawdziwych według Jadwigi Zienkiewicz informacji, które znalazły się w „Kurierze Lokalnym”.