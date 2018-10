W połowie października skończyły się kolejne konsultacje dotyczące przebiegu wschodniej obwodnicy Wrocławia z Żernik do Bielan. Ogłosił je Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wskazując, że dotyczą one przebiegu trasy przez wieś Wysoka w gminie Kobierzyce. Jest to wariant preferowany przez władze województwa prowadzące tę inwestycję.

Wschodnia obwodnica Wrocławia. Społeczne konsultacje

Jak poinformowała Katarzyna Łapińska, wicedyrektor RDOŚ i Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, wpłynęło od dwóch do trzech tysięcy wniosków i uwag. Dokładna liczba nie jest znana, ponieważ niektóre z nich przychodziły pocztą tradycyjną, inne mailem i na kilka adresów. RDOŚ nie ma jeszcze wiedzy, ile z nich było przeciwko wariantowi wschodniej obwodnicy przez Wysoką, a ile było za.

Do aktywnego udziału w konsultacjach nawoływało Stowarzyszenie Inicjatywa „Wysoka” od lat blokujące inwestycję. Do mieszkańców wioski na FB napisali odezwę: „Zdajemy sobie sprawę ze złości, którą mogliście czuć przez konieczność ponownego wyrażania swojego zdania w tej samej kwestii. Za to możemy jednak podziękować tylko władzom województwa i mieszkańcom południowych osiedli Wrocławia, którzy na siłę forsują wariant obwodnicy najdroższy i najbardziej ingerujący w życie mieszkańców Wysokiej”.