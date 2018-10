Wrocław zawdzięcza Grauowi kilka charakterystycznych budowli. Jego dziełem jest m.in. kamienica przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, gdzie dziś mieszczą się restauracja Kres i pub Szklarnia.

Architekt nad wejściem umieścił rzeźbę ze swoją podobizną. Bardzo chciał być zapamiętany. Gdy niespełna 30 lat później projektował pałac Ballestremów przy Włodkowica 4, swoje nazwisko i popiersie wyeksponował bardziej niż herb samych fundatorów. Do skromnych nie należał. Dlatego inwestycja Echo Investment przy ul. Gdańskiej bardzo by mu się podobała. Połechtałaby próżność architekta, bo nosić będzie jego imię. Jej częścią będzie zaprojektowany przez Graua pałacyk, którego fasada wychodzi na ul. Czerwonego Krzyża. Gmach został wzniesiony w latach 1881–1884. Ufundowali go wrocławscy bankierzy Ernst i Heinrich Heimannowie jako dom opieki dla ubogich. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 956 m kw. mieściły się pokoje dla podopiecznych i kuchnia.