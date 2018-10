Teatr Polski przed Morawskim jeździ ze spektaklami po całym świecie. Z „Dziadami” w reżyserii Michała Zadary dociera do Chin, „Wycinką” Krystiana Lupy jako pierwszy polski spektakl w historii otwiera festiwal we francuskim Awinionie. Na liście sukcesów nagrody na najważniejszych festiwalach – od krakowskiej „Boskiej komedii” po opolskie Konfrontacje.

Na afiszach najgorętsze nazwiska we współczesnym teatrze. We Wrocławiu reżyserują Monika Strzępka, Krzysztof Garbaczewski, Jan Klata, Paweł Miśkiewicz. W obsadach aktorzy, którzy dziś zasilają zespoły stołecznych: Studia, Powszechnego czy Narodowego. Na spektaklach widownia wypełniona w ponad 90 proc.

Przyszłość ma być jeszcze lepsza: w marcu 2016 roku ruszają próby do „Procesu” według Franza Kafki, tekstu, po który Krystian Lupa postanowił sięgnąć pod wpływem ulicznych protestów w obronie konstytucji. Kłopoty? Pieniądze. Budżet w wysokości ok. 11 mln zł to zbyt mało, żeby utrzymać trzy sceny i liczący 50 aktorów zespół (150 wszystkich pracowników). Więc są sukcesy, są i długi – zdarza się, że w kasie brakuje nawet 800 tys. zł.

Teatr Polski za Morawskiego z „Braćmi Karamazow” w reżyserii Stanisława Melskiego jedzie do Nowogrodu Wielkiego na Festiwal Fiodora Dostojewskiego. To jedyny zagraniczny wyjazd spektaklu, który powstał za obecnej dyrekcji. Wciąż jeszcze podróżuje „Wycinka”, ostatnio do Ameryki Południowej. Na liście sukcesów nagroda dla Sebastiana Rysia na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Małych Form „Karbidka” w Siemianowicach Śląskich. Na afiszach Janusz Wiśniewski, Michał Białecki, Adrian Sroka i Cezary Morawski. W obsadach aktorzy, którzy pozostali w Polskim i stoją po stronie nowej dyrekcji. Frekwencja sięga niewiele powyżej poziomu 60 proc.