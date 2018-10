KGHM Polska Miedź, jedna z największych spółek skarbu państwa i największy pracodawca na Dolnym Śląsku, od zawsze traktowany był przez polityków jak dojna krowa. Teraz pracę znalazły tu setki działaczy.

W Polskiej Miedzi i spółkach od niej zależnych zarabiało do niedawna sześciu z dziewięciu radnych PiS sejmiku dolnośląskiego. Są też radni czterech największych dolnośląskich miast, a także powiatów i gmin, często bez żadnego doświadczenia w biznesie.

Prezesem należącego do KGHM Centrozłomu został Lesław Grajewski, szef PiS we wrocławskiej dzielnicy Krzyki, prowadzący dotychczas sklep z galanterią skórzaną. Jacek Karwan, któremu w 2015 r. zabrakło głosów, by zostać posłem, został wiceprezesem w należącej do kombinatu spółce Lubinpex. A do jej rady nadzorczej dokooptowano Leszka Dąbrowskiego, asystenta wpływowej posłanki PiS i byłej szefowej gabinetu premiera Elżbiety Witek, a także byłego burmistrza jej rodzinnego Jawora Bogusława Węgla. Inny współpracownik Witek Zdzisław Rojowski wszedł do zarządu spółki Pol-Miedź Trans.