We wrześniu 2015 r., tuż przed zwycięskimi dla PiS wyborami, szefowa dolnośląskiego ONR Justyna Helcyk podczas antyimigranckiej manifestacji krzyczała ze sceny: „Rządzą nami żydowscy imperialiści, a przybysze wyrżną nas wszystkich w pień. (…) Nie pozwolimy, by islamskie ścierwo zniszczyło naród polski!”. Skandowała też: „Cały Wrocław z nami krzyczy, nie chcemy islamskiej dziczy!”.

Prokuratura oskarżyła ją o nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym i etnicznym. Helcyk zareagowała na to publicznym apelem do Ziobry o „przyjrzenie się” jej sprawie. Decyzją zastępcy prokuratora regionalnego we Wrocławiu Jerzego Duplagi (awansował do Wrocławia z Opola po wygraniu wyborów przez PiS) została z sądu cofnięta. Oficjalnie, aby uzupełnić materiał dowodowy, ale pół roku później została umorzona. Zdecydowała o tym prok. Justyna Pilarczyk. Ta sama, która pół roku wcześniej podpisała się pod aktem oskarżenia Justyny Helcyk. Oskarżała jako prokurator prokuratury rejonowej, umarzała już jako prokurator awansowana do okręgówki.