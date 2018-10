Prokuratura natomiast znów zajmuje się sprawą histeroskopii wykonywanych we wrocławskim szpitalu klinicznym. To o tych zabiegach profesor Heimrath mówił, że były wykonywane bez wskazań.



Profesor Jerzy Heimrath stanął przed sądem, bo 9 września 2013 r. na stronie uczelni opublikował list otwarty, w którym z „ciężkim sercem” informował o swojej rezygnacji z funkcji dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i przypominał m.in., że głównym celem szpitali klinicznych nie może być jedynie zarabianie pieniędzy, a szpital nie powinien dla zarobku wykonywać zabiegów, do których nie ma wskazań u pacjenta. - Procedury medyczne nie mogą być traktowane i stosowane wybiórczo, głównie pod kątem pieniędzy, które pozwalają „wyciągnąć” – pisał.

Profesor tym stwierdzeniem wracał w swoim liście do wydarzeń sprzed trzech lat, kiedy to trzej ginekolodzy z II Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii – wśród których był prof. Heimrath, zarzucili swojemu szefowi, że Akademicki Szpital Kliniczny osiągnął dobry wynik finansowy, ponieważ w klinice ginekologii – na polecenie jej kierownika - robiono pacjentkom zabiegi histeroskopii, nawet gdy nie było do nich wskazań medycznych.