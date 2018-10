Trzeba było reportażu TVN, by wyrzucono ich z policji. Komendanci uniknęli odpowiedzialności – przeszli na emerytury, inkasując wysokie odprawy.

Stachowiak zginął, bo znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Patrolujący 15 maja 2016 r. nad ranem wrocławski Rynek policjanci najprawdopodobniej pomylili go z mężczyzną, który kilkadziesiąt godzin wcześniej uciekł im z radiowozu. A że Igor miał wcześniej z policją na pieńku – jednemu z funkcjonariuszy, znajomemu legitymujących go patrolowców, wytoczył postępowanie dyscyplinarne – od początku stosowano wobec niego środki nieprzystające do sytuacji. Jak wykazali później biegli, podczas legitymowania chłopak zachowywał się spokojnie. A mimo to już na Rynku po raz pierwszy użyto wobec niego paralizatora. Stachowiak umarł w komisariacie u przy ul. Trzemeskiej.

Znajomi Beaty Kempy

Po jego śmierci tłum protestował pod tym komisariatem. Ludzie krzyczeli: „Mordercy, mordercy!”, „Gestapo!”. Policja zapewniała wtedy, że sprawę zbada dokładnie, ale też od razu podkreślała „agresywne, irracjonalne zachowanie mężczyzny” i sugerowała, że obrażenia na jego twarzy (takie zdjęcia krążyły wśród protestujących) mogły powstać przed zatrzymaniem.