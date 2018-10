Gang handlarzy dopalaczami został rozbity w grudniu 2017 r. Po trwającym kilka miesięcy śledztwie zatrzymano 19 osób.

Handlarze działali na terenie Wrocławia i okolic w latach 2013-2017. Dopalacze można było kupić np. w lokalu przy ul. Oleśnickiej we Wrocławiu. „Interes” szedł dobrze, więc sieć punktów się powiększała. Dopalacze można było kupić też m.in. przy ul. Piłsudskiego, Drzewieckiego, Pułaskiego, Krasińskiego, Lelewela.

Gang nie tylko sprzedawał, ale i produkował szkodliwą substancję o handlowej nazwie Mały Turbo Pochłaniacz Wilgoci. Handlowali też środkami, które nazywali L-speedem. Sprzedawali je jako pochłaniacz wilgoci do komputerów. Można było kupić dużą porcję za 35 zł albo małą za 20. Na opakowaniach gang nie podawał prawdziwego składu chemicznego i działania substancji.

A jedna saszetka zawierała od kilkudziesięciu do kilkuset miligramów substancji chemicznej o nazwie N-etylohexedron zaliczanej do grupy syntetycznych katynonów. To substancje o silnym działaniu psychoaktywnym. Działają jak kokaina i ekstazy. Pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Powodują zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. Ich nadużycie może prowadzić do ostrych psychoz, rozpadu mięśni [tzw. rabdomioliza], ostrej niewydolności nerek, zatrzymania krążenia czy hipertermii [stan podwyższonej temperatury ciała – red.], a w najgorszym przypadku do śmierci.