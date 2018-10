Oba nagrodzone przez publiczność AFF filmy to opowieści o gestach sprzeciwu wobec podziałów, które są źródłem nienawiści i przemocy. Przegląda się w nich nie tylko współczesna Ameryka, ale i cały świat ze swoimi problemami. Gdzie rasizm, który wydawał się być zamykającym się rozdziałem w historii, znów dochodzi do głosu. Ich twórcy otrzymali 10 (dla George’a Tillmana Jr.-a za najlepszą fabułę) i 5 tys. dol. (dla Scotta Balcerka za najlepszy dokument).

Bohaterka „Nienawiści, którą dajesz”, adaptacji bestselleru dla młodzieży autorstwa Angie Thomas, to Starr Carter (Amandla Stenberg). 16-latka żyje na pograniczu dwóch światów - dorasta na przedmieściach, jej sąsiedzi są w większości ciemnoskórzy i kiepsko sytuowani, chodzi jednak do dobrej szkoły z białymi, bogatymi nastolatkami. O tym, jak bardzo oba te światy są od siebie odległe, przekona się w dramatyczny i bolesny sposób, kiedy jej przyjaciel z dzieciństwa, Khalil, zostanie na jej oczach zastrzelony przez policjanta. Starr nie będzie umiała się z tym pogodzić i - kiedy winny nie zostanie ukarany za śmierć chłopca - stanie na czele protestów. „Nienawiść” to mocny głos w sprawie rasizmu, przemocy, nierówności społecznych, ale też odpowiedzialności za los innych, jaką powinniśmy wziąć na siebie jako obywatele. Film Tillmana Jr.-a zwyciężył w w sekcji Spektrum, w której były prezentowane filmy fabularne - reżyser nie mógł, niestety, pojawić się na gali.