W piątkowym wywiadzie dla „Wyborczej” winą za przejęcie przez PiS władzy nad Dolnym Śląskiem Władysław Frasyniuk obarczył przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę.

– Metoda D’Hondta premiuje zwycięzców. Gdyby Schetyna zgodził się na połączenie sił z komitetem Dutkiewicza i wystawienie w wyborach do sejmiku wspólnej listy, to nie przegrałby wyborów na Dolnym Śląsku – mówił, postulując, by ktoś przeprowadził analizę, jak wyglądałyby wyniki wyborów do sejmiku, gdyby Schetyna z Dutkiewiczem doszli przed nimi do porozumienia.

Przeprowadziliśmy taką symulację. Wynika z niej, że Frasyniuk ma rację. Ale pod kilkoma warunkami.

Jedność dałaby szansę na wygraną

Najwięcej głosów w wyborach do sejmiku województwa zdobył w ubiegłą niedzielę na Dolnym Śląsku PiS – 321 tys. Przełożyło się to na 14 mandatów. Druga na mecie Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie 290 tys. wyborców, co dało jej 13 mandatów.