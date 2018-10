W Karkonoszach spadło w niedzielę nawet kilkanaście centymetrów śniegu. W związku z tym dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego (zdjęcia pochodzą z facebookowego profilu parku) prosi turystów o szczególną ostrożność, szczególnie, że śnieg może sypać nawet do wieczora. Potem ma się przerodzić w śnieg z deszczem, a przez to na szlakach i drogach zrobi się ślisko.

Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczy ono południowej części Dolnego Śląska. IMGW ostrzega przed niedzielnymi, silnymi opadami deszczu ze śniegiem, ale mówi także o poniedziałkowym silnym wietrze – na terenie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a lokalnie na zachodzie do 100 km/h. Wiać będzie z południa i południowego wschodu.