Do wypadku doszło w piątek 12 października w Lasku Złotoryjskim w Świdnicy. Uczniowie w czasie lekcji wychowania fizycznego, jak wynika z nieoficjalnych informacji, mieli grupowo przenieść konar drzewa, trzymając go nad głowami. Ten jednak spadł, przygniatając dwójkę uczniów.

Jeden chłopiec został niegroźnie ranny i po opatrzeniu mógł wrócić do domu. 13-letniego Kubę reanimowano, bo po wypadku nie było z nim kontaktu. Nieprzytomnego chłopca do szpitala zabrało pogotowie. Tam okazało się, że ma złamane kości czaszki, a jego stan jest bardzo ciężki. Trzeba było go poddać operacji neurochirurgicznej. Od tamtej pory nastolatek przebywał w szpitalu.

W piątek - jak podaje portal Lca.pl - mimo starań lekarzy Kuba zmarł.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Przesłuchała już w tej sprawie nauczyciela wychowania fizycznego.

Po przesłuchaniu zostały mu postawione dwa zarzuty. Według śledczych pedagog naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 10 uczniów. Drugi zarzut – jak tłumaczy prokurator – dotyczy nieumyślnego spowodowania u jednego z podopiecznych ciężkiego obrażenia ciała stanowiącego chorobę realnie zagrażającą życiu.