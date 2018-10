W Piwnicy zapanował prawdziwie piwniczny klimat. W pomieszczeniach śmierdzi stęchlizną, a z kuchennego wentylatora kapie tłusty brud, formując na podłodze rdzawy łańcuch górski.

W ścianach zieją dziury, przez które wyłażą kable, a połamane panele z podwieszanych sufitów odsłaniają głębokie tunele. Pozostały resztki wystroju w stylu „rycerski kicz” – kryształowe żyrandole, osmalone polana w atrapie kominka i pluszowe pufy w buduarowych kącikach.

– Teraz jest tu niemal idealny porządek. Najemca, opuszczając lokal, zostawił wszystko, co nie miało dla niego wartości, więc musieliśmy sprzątnąć popsute kurczaki. Ale faktycznie ten zapach jest przykry, choć cały czas pracują dmuchawy osuszające Piwnicę. Miesięcznie płacimy za energię 8 tys. zł, nie mamy jednak wyjścia. Piwnica jest bardzo cenna, nie możemy dopuścić do dalszych szkód – mówi Ryszard Krawczyk, dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu we wrocławskim magistracie.