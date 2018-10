– W poniedziałek zabytkowy parowóz wjedzie na stację w Jaworzynie Śląskiej, by przypomnieć niezwykłą historię samego dworca i miasta i skłonić władze wojewódzkie i samorządowe do pomocy – zapowiada Arkadiusz Förster z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Förster: – Zapewne większość mieszkańców Jaworzyny Śląskiej wciąż pamięta czasy, gdy dworzec był największą dumą miasta. Dzisiaj dworzec w Jaworzynie Śląskiej nie przypomina niestety obiektu z czasów, kiedy to co kilka minut odjeżdżały stąd pociągi nie tylko do Wrocławia czy Jeleniej Góry, ale do Pragi, Berlina czy Paryża.

– Bez wież, pokryty łuszczącym się tynkiem, pozbawiony w wyniku różnych „modernizacji” detali architektonicznych, niecierpliwie oczekuje na nowego właściciela i na ratunek – podkreśla przedstawiciel fundacji.

Spotkanie z mieszkańcami na dworcu w poniedziałek 29 października rozpocząć się ma od wjazdu parowozu na peron drugi wraz z grupą rekonstrukcyjną.