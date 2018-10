– Remont był prowadzony etapami. Najpierw konserwatorzy odrestaurowali kamienny detal i ściany we wnętrzu, potem wyremontowano posadzki, sklepienia, drzwi i schody, na końcu dach i całą elewację – wylicza ks. Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.

– Prace kosztowały łącznie 2 mln 800 tys. zł, z czego 600 tys. zł było wkładem własnym Archidiecezji. Dostaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury, od miasta i od marszałka. Wspomogła nas też Polska Grupa Energetyczna. W czwartek oficjalnie podziękowaliśmy wszystkim darczyńcom. Św. Marcin jest w idealnym stanie.

To najstarsza, po kościele św. Idziego, wrocławska świątynia. Wzniesiona w latach 1275-88 (ale miała poprzedniczkę), zachowała we wnętrzu ciekawą kamienną dekorację architektoniczną sediliów, czyli siedzeń dla celebransa i służby liturgicznej.

Inwestor od Piasta Kołodzieja

Budzi coraz większe zainteresowanie turystów, bo jest jedyną ocalałą budowlą dawnego zamku piastowskiego, którego relikty można od kilku lat oglądać w podziemiach klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame, przy ul. św. Marcina 12. Budowniczym był książę Bolesław Wysoki, protoplasta Piastów śląskich, wnuk Krzywoustego oraz prawnuk cesarza Henryka IV. Otarł się o wielki świat, pojechał do Palestyny na II wyprawę krzyżową, zwiedził Konstantynopol i Ziemię Świętą. Opowiadano, że w czasie włoskiej wyprawy cesarza Fryderyka Barbarossy walczył w pojedynku pod murami Mediolanu z olbrzymim włoskim rycerzem i go pokonał. We Wrocławiu wzniósł rezydencję na miarę władcy całej Polski, choć był tylko skromnym księciem śląskim z problemami politycznymi.