XIII-wieczne opactwo w Henrykowie od kilku lat przywracane jest do świetności. – Robimy wszystko, by w coraz większej skali udostępniać obiekt turystom – mówi ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej, która zarządza opactwem. 25 października pokazano zaproszonym gościom świeżo wyremontowaną śluzę i XIII- wieczny most prowadzące do klasztoru.

Opactwo powstało w 1227 roku, kiedy notariusz Henryka Brodatego zaprosił do Henrykowa cystersów z pobliskiego Lubiąża. Wtedy mieszkało tutaj aż 45 mnichów i braci konwersów. Dziś klasztorem zajmuje się zaledwie czworo zakonników. Od kilku lat staraniem Arcybiskupstwa wrocławskiego i dzięki dotacjom głównego sponsora Polskiej Grupy Energetycznej, obiekt jest remontowany. 25 października średniowieczne mury odwiedzili Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, któremu towarzyszył arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.