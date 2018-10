Jacek Harłukowicz: Wygląda na to, że Dolnym Śląskiem przez najbliższe pięć lat będzie rządzić PiS. Jak pan przyjmuje taki scenariusz?

Władysław Frasyniuk: – Fatalnie. Ale zacząłbym od diagnozy tego, co dobre. Wróciło myślenie o tym, jak ważne są nasze małe ojczyzny. O tym, jak bardzo sami jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Nie wróciło to jednak do polityków, a do społeczeństwa. Ludzie uznali, że skoro nie chce im się wychodzić na demonstracje w obronie porządku konstytucyjnego, to pójdą przynajmniej zaprotestować przy pomocy kartki wyborczej.

Bo przecież wielu z nas głosowało nie tyle „za”, ile „przeciwko”. Głosowało, bo poczuło się zagrożonym. Albo by wyrazić swój protest przeciwko temu, co dzieje się w Polsce i co obserwowali w kampanii wyborczej. To nie politycy, a społeczeństwo obywatelskie odniosło sukces – we wszystkich dużych miastach wygrali kandydaci proeuropejscy.