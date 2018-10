Wybory na Dolnym Śląsku wygrał PiS, ale mając 14 radnych, nie jest w stanie samodzielnie rządzić województwem. Potrzebuje koalicjanta, czyli Bezpartyjnych Samorządowców, którzy zdobyli sześć mandatów. Przejęcie władzy przez te dwa ugrupowania jest bardzo realne i raczej nie ma szans na rozłam u Bezpartyjnych.

Koalicji Obywatelskiej z 13 radnymi raczej nie uda się przekonać związanych niegdyś z PO: marszałka Cezarego Przybylskiego, Marka Obrębalskiego i Michała Bobowca.

– Jest mi zdecydowanie bliżej do PO niż do PiS, ale ten pociąg z PiS jako zwycięzcą wyborów pojedzie – mówi Bobowiec. I dodaje, że ma do wyboru: albo wsiąść do tego pociągu i mieć wpływ – jak to określa – na maszynistę i prędkość, z jaką jedzie, albo stać z boku.

Bobowiec: – To dla mnie duży dylemat, ale raczej wsiądę do tego pociągu.

Mają to zrobić też inni jego koledzy z Bezpartyjnych.