Kilkaset metrów od wrocławskiego lotniska, przy ul. Zarembowicza, trwa budowa Minimaxów. To nowość na rynku: – Takie inwestycje można policzyć na palcach jednej ręki, a w tej części miasta w ogóle ich nie ma. Minimaxy to bowiem lokale uniwersalne. To dobry wybór na start dla singla, inwestycyjnie lub pod biuro – mówi Filip Rybacki, prezes spółki Dzisiejszy Dom, dewelopera inwestycji.

Na początek dwa budynki

Wszystkie budynki będą czteropiętrowe, a pomieszczą łącznie 264 mikroapartamentów. Na pierwszych trzech piętrach znajdą się dwupoziomowe apartamenty o powierzchni użytkowej ok. 23 m kw. Wyróżnia je ponadprzeciętna wysokość 4 m oraz antresola o dodatkowej powierzchni prawie 8 m kw. Pierwszy poziom to przestrzeń na urządzenie pokoju dziennego z aneksem kuchennym, z kolei antresola to odpowiednie miejsce na sypialnię.

Na ostatnim piętrze znajdą się ok. 24-metrowe jednopoziomowe lokale, nieco niższe od pozostałych i bez antresoli. Wszystkie mieszkania będą miały balkon, a na parterze budynków znajdą się lokale usługowe (np. kawiarnie, restauracje, nieduże SPA). Do tego zewnętrzne miejsca parkingowe. Inwestycja jest zlokalizowana niedaleko Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego lotniska.