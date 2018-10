Lokalna linia kolejowa Świdnica - Jedlina-Zdrój, choć nie należy do głównych połączeń kolejowych Dolnego Śląska, jest wyjątkowa. Po pierwsze ze względu na widoki – większość trasy przebiega przez Dolinę Bystrzycy, pomiędzy Górami Wałbrzyskimi od północy i Górami Sowimi od południa. Górskie otoczenie wpłynęło też na to, że na trasie umieszczonych jest 110 obiektów inżynieryjnych, w tym kilkanaście wyjątkowych. Chociażby wiadukt w Lubachowie, który ma 66 metrów długości, a jego wysokość dochodzi do 19 metrów. W sumie wiaduktów ma być pięć.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont torów, przebudowane będą też przystanki w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Zagórzu Śląskim i Jugowicach oraz dworzec w Jedlinie-Zdroju. Zlikwidowany zostanie przystanek w Bystrzycy Dolnej na rzecz nowego przystanku w Burkatowie. Powstanie też nowy przystanek w Jedlinie-Zdroju. Oprócz przebudowy peronów zostaną one wyposażone w wiaty i ławki. Planuje się budowę lub przebudowę 18 punktów zatrzymań. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.