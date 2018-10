Wszystko zaczęło się od kontroli straży pożarnej. Po niej mieszczące się przy ul. Grabiszyńskiej Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc dosłało zalecenie, by na jednej z klatek schodowych placówki zamontować klapy oddymiające.

Szpital ogłosił przetarg na projekt. Chciał przeznaczyć na niego 17 tys. zł. - Doszliśmy do wniosku, że taki projekt nie powinien więcej kosztować - tłumaczy dyrektor DCChP Arkadiusz Woźny. Informuje, że do przetargu stanęły trzy firmy. - Ale ich propozycje opiewały na zbyt duże kwoty - nawet 60 tys. zł. Dlatego unieważniliśmy ten przetarg, bo to przekraczało nasze możliwości finansowe, a doszliśmy do wniosku, że wymagający niewiele pracy projekt nie może tyle kosztować - tłumaczy dyrektor.

Szpital rozpisał więc kolejny przetarg. Nie zdążył go rozstrzygnąć, bo we wtorek 23 października po południu CBA zadzwoniło do dyrektora Woźnego, że zatrzymało inspektora BHP, który z racji swojej funkcji brał udział w organizowaniu przetargu.