– Skończyły się wybory, zaczyna się polityka – śmiał się w środę jeden z doświadczonych wrocławskich polityków pytany o to, kto jego zdaniem mógłby objąć stanowiska zastępców nowego prezydenta.

I rzeczywiście, choć sam Jacek Sutryk jak ognia unika na razie pytań o personalia, to gra o obsadzenie stanowisk w najbliższym otoczeniu nowego prezydenta już się rozpoczęła. O tyle skomplikowana, że Sutryk musi zaspokoić interesy aż czterech popierających go środowisk: Platformy, Nowoczesnej, SLD i Rafała Dutkiewicza.

Co z Jarosem?

Murowanym kandydatem do objęcia jednego z czterech foteli wiceprezydenta wydawał się jeszcze przed wyborami Michał Jaros. Ten poseł Nowoczesnej był przez ostatnie miesiące szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej, która zwyciężyła w wyborach do rady miejskiej. A jednak w jego macierzystej partii wciąż pamiętają mu, że kiedy zarząd krajowy .N zdecydował o poparciu Sutryka, Jaros nie chciał zrezygnować z własnych ambicji kandydowania na prezydenta. Zrobił to dopiero, by dzisiejszego prezydenta poparła Platforma Obywatelska.