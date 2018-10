Kijów, Charków, Bruksela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Antalya - oto nowości na zimę.



Na zimę nowe połączenia na Ukrainę uruchamiają linie Ryanair (Kijów Boryspol) i Wizz Air (Charków). W nowym rozkładzie pozostaje także Lwów oraz Kijów Żuljany od Wizz Air.

- Z badań, które przeprowadziliśmy wynikało, że Charków to kierunek najbardziej oczekiwany przez Ukraińców z Wrocławia, więc powinien się dobrze sprzedawać - przyznaje Dariusz Kuś. - Ta sytuacja przypomina mi trochę to, co działo się w latach 2005-2007. Gdy uruchamialiśmy pierwsze połączenia na Wyspy Brytyjskie - w których powodzenie wielu nie wierzyło - z Wrocławia w kierunkach brytyjskich odjeżdżało ponad 60 autobusów tygodniowo. Dziś podobno odjazdów jest tylko kilka, a odlotów do Wielkiej Brytanii i Irlandii blisko 60 w tygodniu.

I podobnie może z Ukrainą. W stosunku do zeszłorocznej zimy linie lotnicze praktycznie podwajają oferowanie na tych trasach: - O ile na dystansie rzędu 300-400 km samochód czy pociąg są jeszcze konkurencją dla połączeń lotniczych, to im dalej - bardziej opłaca się latać. Myślę, że podobnie będzie z połączeniami na Ukrainę. Dziś samoloty do Kijowa w 90-95 procentach wypełniają Ukraińcy, którzy we Wrocławiu uczą się i pracują; podobnie będzie zapewne z Charkowem. A obecność dwóch konkurencyjnych przewoźników sprawi, że ceny tych lotów będą atrakcyjne - przyznaje Kuś.