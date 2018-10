Gdy nad ranem 15 maja 2016 roku na wrocławskim Rynku policjanci zatrzymywali Igora Stachowiaka, ich interwencję nagrywało dwóch mężczyzn: Patryk H. i Grzegorz D. Nie ukrywali, że filmują.

Komentowali też nieporadne działania policjantów. „Ja to nagrywam, spoko” – mówi jeden z nich, gdy widzi, jak policjanci próbują obezwładnić Igora Stachowiaka i wsadzić go do radiowozu. „Wy mu musicie komendę wydać, Avengersy” – mówi do policjantów i ostrzega ich: „Ej, nie duś go jeden z drugim, kur...", „To jest człowiek”.

Policjanci szukali "reporterów"

Gdy funkcjonariusze wsadzili już Igora Stachowiaka do radiowozu, zaczęli szukać "reporterów" (bo tak nazwali Partyka H. i Grzegorza D.). Mężczyźni nie zdążyli odejść zbyt daleko. Obaj po krótkim czasie zostali zatrzymani i przewiezieni na komisariat przy Trzemeskiej. Spędzili tam ponad 36 godzin. Jeden z mężczyzn twierdzi, że jeden z funkcjonariuszy go uderzył. Telefony zabrano im na miesiąc. Jeden z nich został ukarany mandatem za używanie niecenzuralnych słów. Drugi usłyszał zarzut utrudniania policyjnej interwencji i stawiania oporu podczas zatrzymania. Śledztwo w ich sprawie jednak umorzono.