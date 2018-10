Oficjalne wyniki wyborów samorządowych we Wrocławiu Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj o godz. 22.30. Dopiero wtedy pewnym stało się to, o czym nieoficjalnie pisaliśmy już od poniedziałkowego przedpołudnia - do wyboru kolejnego, po Bogdanie Zdrojewskim, Stanisławie Huskowskim i Rafale Dutkiewiczu gospodarza stolicy Dolnego Śląska, nie będzie potrzebne rozegranie drugiej tury.

Lepiej niż Dutkiewicz

Ostatecznie Sutryk uzyskał poparcie 50,2 proc. wyborców. W liczbach bezwzględnych poparło go 129.669 mieszkańców naszego miasta. O blisko 60 tysięcy więcej, niż drugą Mirosławę Stachowiak-Różecką z Prawa i Sprawiedliwości, której udało się ostatecznie zgromadzić poparcie rzędu tylko 27,5 proc. Dało jej to 71.049 głosów. To wprawdzie 25 tysięcy więcej niż cztery lata temu, gdy udało jej się wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich z Rafałem Dutkiewiczem. Ale przy tak wysokim zaufaniu, jakim Sutryka w ostatnią niedzielę obdarzyli wrocławianie, tym razem nie wystarczyło nawet do nawiązania równorzędnej walki.