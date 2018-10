Według wciąż nieoficjalnych, ale w miarę pewnych wyników najwięcej głosów w wyborach do sejmiku województwa zdobyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Będą w nim mieli 14 radnych.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która wprowadzi do sejmiku 13 swoich reprezentantów (11 to członkowie PO, dwójka z Nowoczesnej).

Trzecie miejsce w wyborach i sześciu radnych mają Bezpartyjni Samorządowcy, dwa mandaty przypadną komitetowi Rafała Dutkiewicza, a jeden startującemu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu Mirosławowi Lubińskiemu.

Przejąć matecznik Platformy

Do rządzenia regionem w 36-osobowym sejmiku trzeba mieć co najmniej 18 radnych. Matematycznie najłatwiejsza wydaje się więc koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Z list tych ostatnich mandaty zdobyli: Tymoteusz Myrda, Patryk Wild, Dariusz Stasiak, Cezary Przybylski, Marek Obrębalski i Michał Bobowiec (teoretycznie może go jeszcze wyprzedzić Ewa Zdrojewska).