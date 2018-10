Rozmowa z Robertem Raczyńskim, liderem Bezpartyjnych Samorządowców

Jacek Harłukowicz: Panie prezydencie, gratulacje za zwycięstwo w Lubinie już w pierwszej turze, ale przede wszystkim za wynik Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do sejmiku. Bez was nie uda się w nim stworzyć żadnej koalicji. Tak czy siak, będziecie rządzić.

Robert Raczyński: Dziękuję, ale taki był po prostu plan. Oba jego założenia udało nam się zrealizować w 100 proc.: wybór mojej ekipy do Rady Miejskiej Lubina, w której będziemy mieli większość, jak również wprowadzenie do sejmiku takiej liczby radnych, którzy zapewnią nam udział we władzy.

Pierwsze telefony w sprawie sejmikowej koalicji już były?

– Nie jestem dla polityków osobą anonimową, od lat sprawuję władzę w bardzo ważnym gospodarczo dla regionu mieście, więc oczywiście mam kontakty z politykami z pierwszych rzędów obu rywalizujących ze sobą partii. I tak, telefony już były.