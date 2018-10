Przy ul. Mieszczańskiej 17 i 20 jeszcze do niedawna znajdowały się dwa budynki po dawnych koszarach artylerii. Miały ponad 120 lat, bo powstały między 1881 a 1890 rokiem. Nie były na tyle cenne, by w całości objąć je ochroną konserwatorską. Dlatego gdy deweloper kupił teren, dostał zgodę na ich wyburzenie. Pod warunkiem jednak, że zachowa zabytkowe ściany frontowe z czerwonej cegły.

Firma Milart rozpoczęła prace rozbiórkowe w 2017 roku. Wiekowe mury podparła, by nie runęły i po odnowieniu zaczęła do nich dobudowywać współczesną część. Powstaną tam dwa ośmiopiętrowe bloki, które w parterze będą miały historyczną elewację. W jednym z budynków będzie to część przeznaczona pod usługi. Dlatego dawne, zakratowane niegdyś otwory okienne zostały powiększone, by zmienić je w duże przeszklone witryny.

Teraz te elementy będą wyróżniać nowe osiedle. Połączenie starego z nowym nie było jednak proste, zwłaszcza że deweloper zaplanował wybetonowanie dwupoziomowego parkingu podziemnego pod budynkami. Głębokie fundamenty musiał więc kopać tak, by nie uszkodzić zabytku.