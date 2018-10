Do tragedii we wrocławskim ogrodzie zoologicznym doszło 16 września 2015 r. rano, po godzinie 7, podczas sprzątania wybiegu drapieżników. Zwierzęta zwabia się do klatek (zazwyczaj jedzeniem), a gdy są już w nich zamknięte, pracownicy mogą oczyścić teren.

Te czynności ze względów bezpieczeństwa zwykle wykonują dwie osoby, które się asekurują. W dniu tragedii na wybieg wszedł 58-letni Ryszard P. - doświadczony pracownik zoo, który tygrysami opiekował się od wielu lat. Okazało się, że drzwi klatki samca tygrysa sumatrzańskiego nie zostały prawidłowo zamknięte. Zwierzę zaatakowało mężczyznę. Wszystko działo się błyskawicznie. Ryszard P. nie miał szans na ucieczkę czy obronę.

Stanisław U. widział całe zdarzenie, bo wybieg tygrysów jest przeszklony, a on stał wtedy bliżej głównego wyjścia do wybiegu.

- Spotkaliśmy się z Ryszardem przy bramie wybiegu. Byłem przekonany, że klatki są zamknięte, bo poprzedniego dnia moi pracownicy mnie poinformowali, że zamknęli tygrysy, dzięki czemu nie trzeba będzie tracić czasu na ich zwabianie i ponowne zamykanie. Zapytałem Ryszarda: „Czy wszystko jest pozamykane?”. Odpowiedział, że tak - tłumaczył na pierwszej rozprawie w sądzie Stanisław U., którego prokuratura oskarżyła o niedopełnienie obowiązków i bezpośrednie narażenie jednego ze swoich pracowników na utratę życia.