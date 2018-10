W Sądzie Okręgowym w Warszawie, do którego trafił akt oskarżenia dotyczący warszawskiej reprywatyzacji, którym objęto dziewięć osób, w tym: Jakuba R., Alinę D., Wojciecha R., Grzegorza M., Janusza P., Marzenę K., Roberta N., Mariusza L. i Joannę O., odbyło się posiedzenie dotyczące podtrzymania lub nie tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R. - byłego Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Warszawy i jego matki Aliny D.

79-letnia kobieta już od 21 miesięcy przebywa w areszcie. Prokuratura zarzuca jej np. przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie pozytywnych decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu. Prokuratura utrzymanie aresztu dla Aliny D. uzasadnia potrzebą zabezpieczenia prawidłowego toku dochodzenia, by 79-latka nie utrudniała śledztwa w sprawie warszawskich nieruchomości. Potrzeby takiej nie widzi sama podejrzana i reprezentujący ją mecenas Andrzej Pasierski. Ten ostatni wysłał ostatnio pismo do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w którym przekonuje, że śledczy nie muszą obawiać się tego, że 79-letnia Alina D. będzie mataczyć. W skardze do Trybunału Praw Człowieka mecenas Pasierski podkreśla, że jego klientka nie powinna przebywać w areszcie ze względu na jej wiek i zły stan zdrowia, który podczas pobytu w areszcie jeszcze się pogorszył.