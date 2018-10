Miejska komisja wyborcza od zakończenia głosowania pracuje bez przerwy, pracownicy liczą głosy na zmiany, tak by jak najszybciej ogłosić wyniki. To jednak nie stanie się szybciej niż we wtorek po południu.

– Musieliśmy odesłać protokoły do kilkudziesięciu obwodowych komisji z prośbą o wyjaśnienie. To nie są kwestie związane z błędami w liczeniu głosów, ale nieadekwatne tłumaczenie pewnych sytuacji, do których doszło – mówi Chwalibóg.

Sytuacje, które wymagają wyjaśnienia, to np. sklejone karty do głosowania czy przypadki, gdy wyborca wyniósł kartę do głosowania, zamiast wrzucić ja do urny. – Zależy nam, by wyjaśnienie komisji było logiczne i zgodne z prawdą, czyli np. nie że karta się zgubiła, tylko została wyniesiona – mówi Chwalibóg.

Problem w tym, że komisje obwodowe zakończyły już swoje prace, a ich członkowie wrócili do codziennych zajęć. A to oznacza, że nie od razu odbierają telefony z prośba o uzupełnienie protokołów.