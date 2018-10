Rozmowa z Władysławem Frasyniukiem o wyborach samorządowych

Beata Maciejewska: Co było dla pana największym zaskoczenie tych wyborów?

Władysław Frasyniuk: Słaby wynik Patryka Jakiego. Chyba nikt się tego nie spodziewał. PiS rzucił na Warszawę ogromne siły, reżimowa telewizja pompowała do oporu balon propagandy, premier Morawiecki walczył na pierwszej linii wyborczego frontu, a kandydat wyskakiwał z lodówki. Patryk Jaki miał coraz lepsze sondaże. Przebąkiwano, że nawet jeśli nie pokona Rafała Trzaskowskiego, to wejdzie do II tury. A został zmiażdżony.

„Ciemny lud” jednak nie wszystko kupi?

– Jak widać. Ta propaganda była już nie do strawienia. Nachalna, agresywna, niesłychanie brutalna, kojarząca mi się z latami stalinowskimi. Nawet w stanie wojennym nie spotkałem się z takim przekazem. A ten skandaliczny spot straszący uchodźcami oburzył niemal wszystkich. Karmił najgorsze stereotypy, był odrażający, cyniczny i po prostu antyludzki.