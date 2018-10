Rozmowa z Romanem Szełemejem

Agnieszka Dobkiewicz: Panie prezydencie, jak to się robi?

– Najpierw chciałbym podziękować wałbrzyszanom, którzy w większej niż cztery lata temu liczbie poszli do urn wyborczych. Jestem wdzięczny za taką mobilizację obywatelską. Dziękuję serdecznie tym, którzy głosowali na mnie i na radnych mojego komitetu. Wszystko wskazuje na to, że poprawiliśmy swój wynik sprzed czterech lat. To nie tak często się zdarza. Została doceniona nasza ciężka praca. Wałbrzych ma swój czas. To miasto, które jest zjawiskiem. Kiedyś było nim w negatywnym znaczeniu, bo jak w soczewce skupiły się tutaj trudne aspekty transformacji ustrojowej. Dziś zadziwia swoim rozwojem, tym, jak się zmienia i jakie odnosi sukcesy.

Pana kampania nie opierała się na obietnicach, a jednak to panu ludzie postanowili powierzyć miasto na pięć kolejnych lat.

– To była bardzo realistyczna kampania z mojej strony. Trudno przebić obietnicami tych, którzy obiecują wszystko i wszędzie. Przez ostatnie tygodnie Wałbrzych najechali przedstawiciele rządu. Tylu nie było ich tutaj przez ostatnie 10 lat. Ale mieszkańcy pokazali, że są mądrzejsi, niż zakładał PiS. Bo ludzie patrzą realnie. Wierzą temu, kto mówi, że zbuduje żłobek i buduje. Kto stwierdza, że droga ma powstać i ona powstaje. Niepotrzebne są tutaj polityka i obietnice.