Wybory w gminie Oława są już rozstrzygnięte. Wójtem został Jan K., z wynikiem 50,45 proc. Dokładnie 58 głosami pokonał rywala Michała Rado, który otrzymał 49,55 proc. poparcia. Czy niedzielny zwycięzca może pełnić swoje obowiązki?

Pod koniec kwietnia wójt Jan K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Wójt podejrzany jest o przyjęcie korzyści majątkowej od lokalnego biznesmena, co zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie, ale Jan K. wyszedł na wolność za kaucją 30 tys. zł. Na tym sprawa się nie zakończyła, bo sąd zawiesił go w wykonywaniu obowiązków wójta.

Gminą od tego czasu rządziła jego zastępczyni Teresa Jurijków-Górska. Czy po wygranych wyborach wójt będzie robił to sam, czy zakaz wydany przez sąd obowiązuje nadal? „Wyborcza” wysłała w tej sprawie zapytanie do Państwowej Komisji Wyborczej.